Из Екатеринбурга могут запустить новые рейсы в Стамбул, Малайзию, увеличится поток в ОАЭ

Кроме уже заявленных Доминиканы и Египта, в зимнем сезоне из Екатеринбурга могут появиться новые рейсы в Стамбул, круглогодично – в Анталью, а также возрастет пассажиропоток в ОАЭ. Продолжаются переговоры о запуске рейса на остров Лангкави в Малайзии, а в Кольцово ждут две европейские авиакомпании.

В начале ноября большинство авиакомпаний закончат выполнять летние полетные программы в Турцию – последние рейсы запланированы на 5-6 ноября. Но, по данным Уральской ассоциации туризма, как минимум одна авиакомпания оставит пару рейсов в неделю в Анталью на всю зиму. С тех же дат ожидают наращивания количества рейсов в Египет.

«Полетные программы до сих пор формируются, что необычно для туриндустрии прошлых лет. Скорее всего, какие-то слоты еще будут переноситься, какие-то рейсы будут объединяться или добавляться. Мы ожидаем, что в Кольцово в зимнем сезоне появятся два европейских перевозчика, что будет важнейшим событием, ведь в последние годы мы фиксировали лишь уход зарубежных авиакомпаний. Ждем расширения географии полетов авиакомпании Red Wings. И еще две авиакомпании планируют начать полеты из Екатеринбурга в Стамбул», – рассказал сегодня президент УАТ Михаил Мальцев на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, продолжаются переговоры о запуске рейсов на Лангкави (Малайзия), возможно, туристы смогут туда полететь уже зимой.

Одним из европейских перевозчиков, возможно, станет бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air. Планы на выполнение рейсов в Будапешт подтвердил сегодня генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан.

«По моей информации, переговоры с Кольцово ведутся, и они в хорошей стадии. Не могу сказать от имени авиакомпании, когда будут рейсы, но есть великая вероятность, что прямые вылеты в Будапешт из Екатеринбурга появятся», – прокомментировал Шандор Фабиан. Добавим, что сейчас в Венгрию начали летать «Уральские авиалинии» (имеют статус грузопассажирских). Вчера вылетел первый самолет в Будапешт.

Как ранее писал «Новый День», из пляжных направлений зимой уральцам будут доступны Доминикана, куда программы поставили уже два туроператора, а также Египет, рейсы в который начали выполнять из Кольцово. Кроме того, продолжаются вылеты в ОАЭ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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