Доминикана ужесточила правила пребывания в стране для туристов из России

Власти Доминиканской Республики усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Новые ограничения касаются правил пребывания в стране туристов, в том числе российских, и вступили в силу накануне, сообщает «Вестник АТОР».

Теперь для посещения кафе, ресторанов, баров, ночных клубов, дискотек, казино, а также магазинов, торговых центров, спортивных залов и других развлекательных и спортивных объектов, расположенных вне отелей, нужно предъявить удостоверение личности (паспорт) и сертификат о вакцинации любой вакциной от коронавируса, в том числе российским препаратом «Спутник V». Это правило распространяется на всех лиц старше 12 лет, в том числе иностранных туристов, говорится в сообщении.

При отсутствии сертификата о вакцинации нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в одной из лабораторий, лицензированных минздравом Доминиканской Республики, не ранее, чем за неделю до посещения вышеперечисленных учреждений и заведений.

В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что правила въезда российских туристов в Доминикану остаются прежними. Путешественникам не нужно показывать ни ПЦР-тест, ни прививочный сертификат.

По мнению туроператоров, новая мера не скажется на отдыхе российских туристов, поскольку отели в Доминикане имеют на своей территории все для этого необходимое и работают по системе «все включено».

Санто-Доминго, Наталья Петрова

Санто-Доминго. Другие новости 19.10.21

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