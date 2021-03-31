Хорватия примет туристов, сделавших прививку российской вакциной от covid-19

Хорватия объявила о намерении открыть с 1 апреля границы для туристов, у которых на руках будет сертификат о вакцинации, в том числе, российским препаратом от коронавируса.

с 1 апреля. Об этом сообщил глава МВД Хорватии Давор Божинович.

«К тем, кто привился российской и китайской вакцинами, будут относиться так же, как и ко всем, кто использовал другие препараты», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Таким образом Загреб будет признавать российскую вакцину (как и китайскую Sinopharm) наряду с одобренными в Евросоюзе Pfizer-BioNTech, Moderna, Vaxzevria (новое название препарата AstraZeneca).

Туристы, которые не прошли вакцинацию, обязаны при пересечении границы иметь при себе отрицательный PCR-тест, сделанный в течение последних 48 часов. Переболевшие же иностранцы могут предъявить результаты теста на антитела.

Дети до семи лет, путешествующие с родителями или опекунами, смогут въезжать в страну без «ковид-документов».

Загреб, служба информации РИА «Новый День»

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