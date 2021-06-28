Turkish Airlines возвращается в Екатеринбург: с 1 июля полетят рейсы в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines возвращается в аэропорт Кольцово, вылеты из которого были прекращены еще в начале пандемии, в марте 2020 года. С 1 июля турецкий перевозчик будет трижды в неделю выполнять рейсы в Стамбул на самолетах Airbus A319.

Как рассказали в пресс-службе Кольцово, в марте 2020 года Turkish Airlines прекратили полеты в Екатеринбург в связи с ограничениями, вызванными пандемией новой коронавирусной инфекции. Первый рейс после долгого перерыва должен состояться на этой неделе, 1 июля в 08:15. Продолжительность полета составит менее пяти часов.

Эксперты туррынка неоднократно говорили о важности открытия прямых рейсов в Стамбул. И это не только один из вариантов экскурсионного отдыха для уральцев. Аэропорт Стамбула используется путешественниками со всего мира как пункт стыковки: через него можно улететь в США, страны ЕС, Азию или Африку.

Напомним, с 21 июня из Кольцово начали выполняться рейсы в Анталью, которых не было с апреля. Турагенты говорят об огромном спросе на отдых в Турции этим летом: все самолеты летят полными. Турция на сегодняшний день – одна из немногих стран, отдых в которых доступен россиянам. Привитых от коронавируса туристов пускают без ПЦР-тестов. Но при возвращении в Россию тест на Covid-19 нужно сдавать дважды всем, даже тем, кто уже поставил прививку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.06.21

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