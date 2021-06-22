На первых рейсах в Турцию улетели 600 свердловчан

Со вчерашнего дня Россия возобновила рейсы в Турцию. Из Екатеринбурга вылетели два борта, как рассказали в пресс-службе «Кольцово», на них улетели около 600 человек. Следующий вылет на популярный курорт из екатеринбургского аэропорта запланирован на сегодня.

В целом по России 21 июня в Турцию улетели 12,2 тыс. российских туристов, еще столько же должны отправиться на отдых в эту страну сегодня.

Добавим, из Кольцово в ближайшее время можно будет улететь также в Болгарию, а рейсы на Кипр стали легальными. «Новый День» опросил экспертов, которые рассказали, к какому уровню цен готовиться, где сдавать ПЦР-тесты, какие страны требуют дополнительной регистрации в своих структурах и другие важные для туристов нюансы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

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