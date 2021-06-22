Россияне массово отказываются от отдыха внутри страны в пользу Турции

Россияне массово скупают путевки в Турцию и отказываются от купленных туров на отечественные курорты. В первый же день возобновления полетов в Анталью отправятся 12,2 тыс. российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На 22 июня запланировано 44 рейса из России в Турцию, которые увезут 12,2 тыс. туристов. Многие россияне меняют путевки на отечественные курорты на туры в Турцию. По прогнозам аналитиков АТОР, при сохранении спроса с 22 июня до конца сентября на турецких курортах отдохнут около 3 млн россиян.

«Спрос на туры в Турцию стал ажиотажным… Все первые рейсы в июне совершенно точно будут максимально загружены», – заявил представитель туроператора TEZ Tour.

Аналитики предсказали, что при хорошей погоде высокий сезон может растянуться и на октябрь. Но предупредили, что высокий спрос может привести к тому, что проживание в турецких отелях подорожает.

Напомним, оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить авиасообщение с Турцией с 22 июня. Полеты в Турцию и Танзанию были приостановлены с 15 апреля из-за всплеска заболеваемости коронавирусом в этих странах.

Ростуризм сообщил, что российское побережье Черного моря максимально загружено и даже перегружено из-за наплыва туристов. Местный сервис быстро отреагировал на спрос повышением цен, хотя в регионе отмечена нехватка современных гостиниц.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.06.21

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