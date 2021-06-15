В Ростуризме заявили о перегрузке черноморских курортов

Всё Черноморское побережье максимально загружено, а в некоторых местах перегружено из-за наплыва туристов и нехватки современных гостиниц в регионе. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью газете «Известия».

«Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение», – заявила чиновница, отметив, что это привело «к перегреву рынка и динамическому росту цен».

Догузова назвала ключевой задачей своего ведомства на ближайшие годы кратное увеличение «количества качественных, современных, круглогодичных отелей на нашем теплом море».

«До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах», – рассказала глава Ростуризма. По ее словам, сегодня на всю страну насчитывается «порядка 60 тыс. номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах».

Догузова подчеркнула в беседе с изданием, что Ростуризм работает над диверсификацией внутренних направлений и форматов отдыха, так как в России шикарные возможности для активного, экологического и культурно-познавательного туризма, однако «отдых на теплом море» является «ключевым фокусом».

Руководитель ведомства также отметила, что Ростуризм работает над диверсификацией внутренних направлений и форматов отдыха, поскольку в России «шикарные возможности для активного, экологического и культурно-познавательного туризма». Догузова при этом подчеркнула, что «отдых на теплом море» является ключевым фокусом ведомства.

В конце прошлой недели Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой открыть для россиян массовые зарубежные направления. Речь идет о странах, власти которых заявили о готовности принимать россиян, – это Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис, информирует «Вестник АТОР». Как отмечают туроператоры, сохранение ограничений на авиасообщение с другими странами в условиях дефицита мест на отечественных курортах оставляет сотни тысяч россиян без доступного отдыха уже второй год подряд.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.06.21

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