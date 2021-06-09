Президент Российского союза туриндустрии: рассчитываем, что с июля полеты в Турцию возобновятся

Президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил уверенность в том, что с июля полетные программы в Турцию постепенно начнут восстанавливаться.

«По Турции было заявлено руководителем Ростуризма Зариной Догузовой, что в ближайшее время авиасообщение восстановится. Мы планируем, что с июля полетные программы будут восстанавливаться. Тому есть объективные причины: снижение рисков и заражаемости на курортах Турции», – прокомментировал Барзыкин сегодня в ходе пресс-конференции в ТАСС-Урал.

Кроме того, по мнению президента РСТ, страну откроют еще и по экономическим причинам. 70% российских туристов, которые не смогли отдохнуть в 2020 году из-за пандемии, должны были улететь в Турцию этим летом. И в этом году порядка 500 тысяч человек остались «без реализации туров» – с купленными путевками и без отдыха.

«В сентябре-октябре реализовать все это будет сложно», – считает Барзыкин.

Кроме того, он подтвердил утверждения источника «Нового Дня», что Екатеринбург будет в числе первых городов, из которых могут запустить чартеры на курорты Египта.

«Последняя комиссия вернулась с курортов Хургады и Шарм-эль-Щейха в конце мая, представила доклад о готовности приема наших туристов, и, соответственно, поручение, [опубликованное вчера в СМИ], не выглядит выдумкой. Попадет ли Екатеринбург в число городов вылета? Думаю, да. Потому что по основным аэропортам такие программы будут реализованы», – отметил Барзыкин.

Напомним, авиасообщение с Турцией было приостановлено в середине апреля. Сначала – до 1 июня, затем – до 21-го. Всего от закрытия страны пострадали более 700 тысяч россиян, у которых был запланирован отдых в эти даты. О том, какие варианты переноса туров предлагают операторы, «Новый День» писал здесь. Один из них – как раз перенос туров на другие направления, включая Египет, пока – через Каир.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 09.06.21

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