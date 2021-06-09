Екатеринбург может стать одним из первых городов, откуда запустят чартеры в Египет

К 1 июля ключевым туристическим регуляторам дали поручение проработать вопрос о формировании расписания рейсов между Россией и курортами Египта: Шарм-эль-Шейхом и Хургадой. По словам турагентов, направление может стать прекрасной альтернативой закрытой Турции и другим пляжным странам. А Екатеринбург источники называют одним из регионов, где программа может быть запущена в первую очередь.

Как сообщают «Известия» и ряд других федеральных СМИ, первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минтрансу, МИД РФ и Росавиации проработать вопрос о формировании до 1 июля расписания рейсов между Россией и курортами Египта. К той же дате должны согласовать проект указа президента, который отменит введенный в 2015 году запрет на полеты в курорты Египта. Источник «Известий» подчеркнул: правительство готовит юридическую базу, которая позволит оперативно снять действующий запрет на авиаперевозки, как только решение о возобновлении полетов на египетские курорты будет принято на высоком уровне.

Туррынок воспринял новости о возможном скором открытии курортов Египта с воодушевлением. По словам турагентов, Хургада и Шарм-эль-Шейх могут стать прекрасной альтернативой закрытой Турции.

«Сейчас из Екатеринбурга летают рейсы в Каир, оттуда – трансфер на курорты. Многих туристов с детьми отпугивает перспектива такого долгого пути, поэтому люди ждут, когда откроются прямые вылеты. Думаю, если цены будут адекватными, то и спрос будет большим: других альтернатив пляжному отдыху сейчас нет. В Сочи все заполнено, да и погода в этом году не радует – море до сих пор холодное, никто не купается», – рассказала «Новому Дню» турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова.

Еще один источник в туристических кругах сообщил «Новому Дню», что Екатеринбург может быть одним из первых региональных центорв, откуда запустят полетную программу.

«Екатеринбург был в числе первых, откуда Anex Tour открыл полеты в Каир. Если разрешат чартеры на курорты, оператор быстро заменит эти рейсы на прямые», – сообщил источник.

Высказывания наших спикеров косвенно подтверждает и тот факт, что сейчас Anex Tour расширяет полетную программу в Каир: добавилось 11 новых городов вылета. Наш источник предполагает, что так компания готовится к последующему открытию чартеров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх: к июлю у оператора уже будет какое-то количество проданных туров, а поменять пункт прилета в составе тура труда не составит.

Добавим, ранее намерение летать в Египет из Екатеринбурга заявлял и оператор Tez Tour. В пресс-службе туристической компании говорили, что Tez Tour готовится к выполнению рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх сразу по возобновлении прямого авиасообщения с данными курортами Египта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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