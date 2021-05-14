В расписании Кольцово появились рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

В расписании аэропорта Кольцово появились рейсы на египетские курорты, полеты в которые пока не разрешены. Вылеты авиакомпании Ifly намечены на начало июня: в Хургаду перевозчик планирует три рейса в неделю, в Шарм-эль-Шейх – один.

По информации в расписании Кольцово, полеты могут начаться с 4 июня. Однако появление рейсов в расписании аэропорта вовсе не значит, что полеты действительно состоятся: таким образом перевозчик лишь заявляет о своем намерении летать в Египет после официального восстановления авиасообщения.

Авиакомпания Ifly является стратегическим партнером туроператора Tez Tour, который, вероятно, и будет консолидатором рейсов. «Новый День» запросил в пресс-службе компании официальный комментарий. Как только он будет получен, мы его опубликуем. Ранее туроператор сообщал, что Египет является одним из наиболее востребованных направлений у клиентов Tez Tour в текущем сезоне, даже при отсутствии прямых перелетов на курорты. В случае принятия решения правительством о восстановлении прямого авиасообщения с популярными курортами Египта оператор будет готов предложить своим клиентам туры в страну на базе чартерной полетной программы, которая может быть представлена вылетами из региональных городов России.

Напомним, еще в конце апреля президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили двусторонние вопросы, уделив особое внимание туризму. Лидеры договорились, что сообщение между аэропортами двух стран будет полностью восстановлено. С тех пор в туротрасли ждут возобновления авиасообщения с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Ходили слухи, что об открытии рейсов объявят 11 мая. Но этого не случилось. Сейчас называются новые даты, однако слухи ничем не подкреплены..

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 14.05.21

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