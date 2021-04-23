Россия возобновила полеты на курорты Египта

Россияне снова смогут летать прямыми рейсами на египетские курорты. Между двумя странами официально возобновляется авиасообщение, рассказали в пресс-службе египетского главы государства.

Президенты России Владимир Путин и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили двусторонние вопросы, уделив особое внимание туризму. Лидеры договорились, что сообщение между аэропортами двух стран будет полностью восстановлено.

«Была достигнута договоренность о возобновлении в полном объеме авиасообщения между аэропортами двух стран, включая Хургаду и Шарм-эш-Шейх», – сообщили в канцелярии египетского президента.

Точная дата возобновления перелетов пока не называется.

Ранее в МИД РФ анонсировали скорое открытие чартеров на курорты Египта. Планировалось, что первые самолеты с туристами отправятся в Египет уже после 10 мая.

Напомним, полеты в Египет были приостановлены осенью 2015 года после крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Весной 2018 года власти смогли договориться только о возобновлении регулярных рейсов в Каир.

Москва, Наталья Рязанова

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