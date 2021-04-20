МИД России анонсировал скорое открытие чартеров в Египет

Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил о скором открытии чартеров на курорты Египта. По данным источников, полеты могут возобновиться во второй декаде мая.

Дипломат отметил, что «все идет по плану», и об открытии чартерных рейсов будет объявлено «в ближайшее время». «Думаю, что все (с возобновление полетов – прим. ред.) практически предрешено», – так Богданов ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает «Интерфакс».

Замруководителя российского внешнеполитического ведомства добавил, что в ходе недавнего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Египет были достигнуты предварительные договоренности.

По сведениям источника в одной из отечественных авиакомпаний, полеты на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая. «Изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом во второй декаде мая», – рассказал собеседник «Интерфакса», добавив, что «уже прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов», данная тема обсуждается с туроператорами.

Другой источник агентства сообщил, что на данный момент две авиакомпании прорабатывают сценарии по запуску чартеров в Египет, один перевозчик хочет выполнять рейсы из Шереметьево, другой из Внуково.

Между тем в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что решение о возобновлении полетов на курорты Египта еще не принято, передает РИА «Новости». «Если такое решение будет принято – о нем будет сообщено дополнительно», – добавили в штабе.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» о заинтересованности Москвы в восстановлении авиасообщения с египетскими курортами. «Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время», – сказал он.

Напомним, чартерные рейсы на египетские курорты и авиасообщение с Каиром были отменены после взрыва самолета A321 «Когалымавиа» над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. В результате теракта погибли 224 человека. Для возобновления полетов Россия потребовала от Египта усиления мер авиабезопасности. С 2018 года российским авиакомпаниям разрешено летать только в Каир.

В феврале текущего года Министерство гражданской авиации Египта сообщило о достигнутой принципиальной договоренности сторон о возобновлении чартерного авиасообщения, отметив, что точная дата еще не определена.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.04.21

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