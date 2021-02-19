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Пятница, 19 февраля 2021, 08:20 мск

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Египет сообщил о возобновлении чартерных перелетов с Россией

Египет и Россия договорились о возобновлении чартерного авиасообщения. Самолеты полетят на популярные среди россиян курорты Шарм-эш-Шейха и Хургады. Об этом сообщили в Министерстве гражданской авиации Египта.

«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», – цитирует ТАСС сообщение египетских властей.

В ближайшее время авиарейсы из России не запланированы, уточнили в египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения. Также нет информации о возобновлении чартеров в посольстве РФ в Каире.

Ранее Управление гражданской авиации Египта сообщило, что было принято решение о возобновлении чартерного сообщения с красноморскими курортами с 28 марта. Российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, писала газета Al-Ahram со ссылкой на слова главы Управления гражданской авиации страны Ашрафа Нувейра.

Россия с 2015 года после теракта с пассажирским самолетом периодически открывает воздушное сообщение только с Каиром. Прямые перелеты на курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх запрещены до тех пор, пока египетская сторона не докажет, что в состоянии обеспечить безопасность туристов, приезжающих на Синайский полуостров.

Каир, Зоя Осколкова

Каир. Другие новости 18.02.21

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Метки / Египет

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