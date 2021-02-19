Росавиация опровергла открытие чартерного авиасообщения с Египтом

Росавиация не подтверждает информацию о том, что в ближайшее время будут возобновлены чартерные перелеты между Россией и Египтом. Ранее об этом заявили в Министерстве гражданской авиации Египта.

«Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Нет никаких данных на этот счет и у Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ни российская ни египетская стороны официально не заявляли об открытии полетной программы из городов РФ на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Ранее в Министерстве гражданской авиации Египта заявили, что есть принципиальная договоренность с Москвой о возобновлении чартерного авиасообщения. В Управлении гражданской авиации Египта даже назвали дату – 28 марта, а также сообщили, что российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.02.21

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