Эксперты: в случае запуска чартеров в Египет направление будет пользоваться популярностью у уральцев

После новостей о намерениях запустить чартеры между Египтом и Россией туристы оборвали телефоны своих турагентов: многие интересуются, когда полетят самолеты и сколько стоят путевки. Но в действительности никаких рейсов пока не будет: решение должно принять правительство России. В случае если документ появится, направление будет популярным среди уральцев, говорят эксперты.

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в туристических агентствах Екатеринбурга, после вчерашних новостей о Египте телефон не умолкает с самого утра.

«Звонят, пишут в директ, в ватсап, спрашивают: что с Египтом? – рассказала менеджер одной из турфирм Оксана. – Люди же не всегда дочитывают информацию до конца, да и некоторые СМИ подали новость так, как будто рейсы точно полетят с марта. Поэтому сегодня часть дня мы занимаемся разъяснениями: рейсов не будет до решения правительства РФ. Пока что о намерении заявила только египетская сторона, у которой авиакомпания запросила разрешение на чартеры. Для рынка это вообще ничего не означает».

При этом агенты подтверждают: спрос на Египет в случае реального запуска рейсов будет, особенно если поставят прямые чартеры из Екатеринбурга. Курорты на Красном море могут стать хорошей альтернативой Турции: до закрытия вылетов в Египет именно эти две страны регулярно возглавляли рейтинг топовых направлений.

Кстати, туроператоры говорят, что и сейчас Египет пользуется популярностью у туристов. Фанаты дайвинга в Красном море летают со стыковкой в Каире – туда вылеты из России не запрещены. Но в случае открытия вылетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх спрос вырастет.

«Египет является одним из наиболее востребованных направлений у клиентов Tez Tour в текущем сезоне. В случае принятия решения правительством о восстановлении прямого авиасообщения с популярными курортами Египта оператор будет готов предложить своим клиентам туры в страну на базе чартерной полетной программы, которая может быть представлена вылетами из региональных городов России, откуда разрешены авиаперелеты по зарубежным направлениям», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе туроператора Tez Tour.

По данным туроператоров, цены на отдых Египте в этом году выше, чем годом ранее из-за роста валюты.

«В марте отправиться вдвоем на отдых в Египет с проживанием в отеле категории 4-5* и питанием по системе «Все включено» можно от 100-120 тысяч рублей, в то время как годом ранее стоимость аналогичного тура начиналась от 80-90 тысяч рублей», – сообщили в Tez Tour.

В Ассоциации туроператоров России считают, что вероятность открытия чартеров в Египет в этом году действительно есть. «Вероятность открытия чартерных рейсов из России на курорты Египта в этом году после последней инспекции кулуарно оценивали значительно выше, чем обычно. Источники сообщали, что рассматриваются разные сроки, и хотя их по-прежнему не обозначали, тем не менее обе страны обсуждали уже какие-то вполне обозримые горизонты. В любом случае, неопределенности с Египтом сейчас гораздо меньше, чем обычно», – отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Добавим, сегодня Росавиация опровергла информацию о возобновлении чартеров на курорты Египта. По данным ведомства, пока такое решение не принято.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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