Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Египет

Туроператор Anex Tour с 1 мая запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Египет. Полеты будут осуществляться до Каира, после чего туристам предложат наземный трансфер до курортных зон. Некоторым путешественникам уже предложили перебронировать турецкие путевки на новое направление.

Сообщение о старте полетных программ в Египет появилось в официальном телеграм-канале туроператора Anex Tour. Из Екатеринбурга первый рейс авиакомпании Azur Air (стратегический партнер туроператора) должен вылететь 1 мая, далее самолеты будут летать раз в неделю по субботам. Рейсы уже появились в расписании Кольцово. Поскольку чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх до сих пор не разрешены, лететь туристам предлагают до Каира. Затем на автобусах будет осуществляться трансфер на курорты. Дорога в пути займет около 8 часов.

Как рассказала «Новому Дню» туристка из Екатеринбурга, которая должна была с оператором Anex Tour лететь в Турцию в мае, ей уже предложили Египет в качестве альтернативы. «Звонила агент, рассказала, что с мая полетят прямые рейсы. Оператор разрешает перебронировать отмененные туры в Турцию на Египет. Правда, пока непонятно, что с доплатами. Жду более подробной информации», – рассказала туристка.

Стоимость недельного тура на двоих с размещением в отеле Шарм-эль-Шейха начинается от 98 700 рублей, согласно системе бронирования оператора.

Источники в туротрасли говорят, что туроператор запустил прямые рейсы в Каир в надежде на то, что в скором времени разрешат и чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В таком случае, вероятно, полетная программа будет изменена и рейсы полетят напрямую на курорты.

Напомним, авиасообщение с Турцией и Танзанией было приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Ранее опрошенные корреспондентом «Нового Дня» эксперты говорили, что в случае запусков чартеров в Египет они будут пользоваться популярностью у уральцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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