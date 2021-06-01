В Кремле высказались о дате возобновления рейсов на курорты Египта

Решение о сроках возобновления полетов на курорты Египта по итогам инспекционных поездок российских специалистов в страну примет оперативный штаб правительства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейх действительно недавно посетили инспекционные комиссии из России, чтобы оценить их готовность к возобновлению авиасообщения. Российские специалисты «на месте со всем ознакомились», добавил пресс-атташе Кремля, передает «Интерфакс». При этом он не стал отвечать на вопрос о результатах этой проверки.

Песков отметил, что решение о полетах в Египет будет принято после того, как в оперативный штаб правительства поступят все доклады. «Даты – это целиком и полностью прерогатива оперштаба», – заявил Песков.

Напомним, чартерные рейсы на египетские курорты и авиасообщение с Каиром были приостановлены после взрыва самолета A321 «Когалымавиа» над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. В результате теракта погибли 224 человека. Для возобновления полетов Россия потребовала от Египта усиления мер авиабезопасности. С 2018 года российским авиакомпаниям разрешено летать только в Каир.

В апреле 2021 года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси договорились о полном восстановлении авиасообщения между двумя странами. Точная дата возобновления перелетов не называлась. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что решение о дате открытия рейсов на египетские курорты будет принято во второй половине мая.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.06.21

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