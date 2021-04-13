В Ростуризме уточнили порядок возврата денег за туры в Турцию и Танзанию

Туристам вернут деньги за аннулированные туры в Турцию и Танзанию с вылетом после 1 июня 2021 года с удержанием фактически понесенных расходов туроператоров. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

Как сообщал «Новый День», по решению оперштаба по борьбе с коронавирсом Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня 2021 года из-за роста заболеваемости ковидом.

В Ростуризме отметили, что туристы вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, предусматривающего посещение Турции и Танзании после 1 июня, в связи с существенным изменением обстоятельств. К существенным изменениям обстоятельств относятся, в том числе невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам, уточнили в ведомстве.

«При этом необходимо иметь в виду, что в таком случае турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором», – сообщили в Ростуризме.

Если путешественник не согласится с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора, пояснили в ведомстве.

В Ростуризме также уточнили, что турист вправе обращаться по месту приобретения путевки для возврата денег в соответствии с законодательством.

Ранее ведомство призвало туроператоров пойти навстречу россиянам, которые уже купили туры на заграничные курорты. «Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем перенести поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления», – заявила глава ведомства Зарина Догузова.

В то же время, как отметили в Ростуризме, допускаются и иные решения, «максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон».

«Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.04.21

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