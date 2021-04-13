Ростуризм дал рекомендации по приобретенным турам в Турцию и Танзанию

Власти решили ограничить плановые и чартерные авиаперелеты в Турцию и Танзанию из-за новой вспышки коронавируса в этих странах. Ростуризм попросил туроператоров пойти навстречу россиянам, которые уже купили путевки на заграничные курорты.

Туристы, уже отдыхающие в Турции и Танзании по путевкам или самостоятельно, смогут вернуться в Россию в те же даты, как и планировали. Те, кто решит прервать отдых, смогут обратиться к туроператорам и перенести даты вылета.

«Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем перенести поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие», – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она посоветовала всем россиянам, кто уже находится в Турции или Танзании, держать связь с туроператорами и узнавать у них об изменениях в графике вылетов.

Ростуризм позаботился о мерах поддержки для туроператоров. В этом году для них отменят взносы в Резервный фонд, а также позволят отложить уплату взносов в ФПО Турпомощи, которые еще и снизят.

Напомним, с 15 апреля Россия временно прекратит авиасообщение с Турцией и Танзанией. Планируется, что все перелеты остановят на полтора месяца из-за роста заболеваемости ковидом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.04.21

Два самолета из Москвы не смогли приземлиться в Кургане. / Перелеты из России в Турцию останавливаются до 1 июня. / Источники: Решения о закрытии Турции для россиян пока нет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»