Ростуризм дал рекомендации по приобретенным турам в Турцию и Танзанию

Власти решили ограничить плановые и чартерные авиаперелеты в Турцию и Танзанию из-за новой вспышки коронавируса в этих странах. Ростуризм попросил туроператоров пойти навстречу россиянам, которые уже купили путевки на заграничные курорты.
Туристы, уже отдыхающие в Турции и Танзании по путевкам или самостоятельно, смогут вернуться в Россию в те же даты, как и планировали. Те, кто решит прервать отдых, смогут обратиться к туроператорам и перенести даты вылета.
«Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем перенести поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие», – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она посоветовала всем россиянам, кто уже находится в Турции или Танзании, держать связь с туроператорами и узнавать у них об изменениях в графике вылетов.
Ростуризм позаботился о мерах поддержки для туроператоров. В этом году для них отменят взносы в Резервный фонд, а также позволят отложить уплату взносов в ФПО Турпомощи, которые еще и снизят.
Напомним, с 15 апреля Россия временно прекратит авиасообщение с Турцией и Танзанией. Планируется, что все перелеты остановят на полтора месяца из-за роста заболеваемости ковидом.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 13.04.21
Два самолета из Москвы не смогли приземлиться в Кургане. / Перелеты из России в Турцию останавливаются до 1 июня. / Источники: Решения о закрытии Турции для россиян пока нет. Читать дальше
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