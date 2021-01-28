«Уральские авиалинии» открывают чартерные рейсы в Ереван из Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает чартерные рейсы в Армению после того, как аэропорт Кольцово получил разрешение на частичное возобновление международного авиасообщения. Также перевозчик сейчас рассматривает возможность открыть новые рейсы в Белоруссию.

«Долгожданные прямые рейсы Екатеринбург – Ереван – Екатеринбург уже есть в нашем расписании. Полеты будут выполняться по субботам с 6 февраля. Стоимость билета от 11 007 рублей в одну сторону. Улететь в Армению могут пассажиры, у которых есть разрешение на въезд. Перед перелетом нужно сдать тест на коронавирус и загрузить результат в приложение «Путешествую без Covid-19», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там же напомнили, что вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание на въезд по распоряжению правительства РФ № 635 от 16 марта 2020 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 28.01.21

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