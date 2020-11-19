Туроператоры не ждут аннуляций туров в Стамбул: в случае отказа от поездки туристов ждут штрафы

Туроператоры не ждут массовых аннуляций на турецком направлении после введения комендантского часа и закрытия ресторанов и кафе. В случае отказа от поездки туристам придется оплатить фактически понесенные расходы, которые при ближайших датах вылета приближаются к 100-процентной стоимости всего тура. Однако новые ограничения в Турции могут снизить спрос.

Как писал накануне «Новый День», комендантский час вводится по всей Турции в выходные дни: на улицу нельзя будет выходить до 10 утра и после 20 часов вечера. Время работы торговых центров, парикмахерских и ряда других предприятий будет ограничено с 10 до 20 часов. Рестораны и кафе отныне будут работать только на вынос и доставку – и не только по выходным. Также в стране прекратили работу кинотеатры. В Стамбуле городские власти закрыли культурные центры, спортзалы и не исключают введения новых ограничений.

Эксперты туррынка говорят, что новые ограничения могут привести к снижению спроса на туры, особенно – в Стамбул. С этим согласны и ключевые туркомпании, которые реализуют пакетные туры. По данным Ассоциации туроператоров России, спрос может упасть на продажу туров на ближайшие две недели. А вот массовых аннуляций по уже забронированным турам не будет.

«В этом случае сумма за тур будет возвращаться за вычетом фактически понесенных расходов (ФПР), а такой вариант не устроит подавляющее большинство туристов. Кроме того, по оценкам наблюдателей, не откажутся от поездки в Стамбул и самостоятельные путешественники, так как у многих приобретены невозвратные билеты на регулярные рейсы. Также не ждут эксперты снижения транзитного потока в Стамбул: зарубежных доступных альтернатив у стамбульского авиаузла сегодня практически нет», – приводит мнение туроператоров «Вестник АТОР».

Представители туррынка отмечают, что по решению стамбульских властей в городе закрыты музеи, которые находятся под управлением столичного муниципалитета Стамбула: цистерна Базилика, парк Миниатюр, музей «Панорама 1453 года», дворец Порфирогенита, цистерна Феодосия. Но главные достопримечательности – собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы и Долмабахче – пока работают без ограничений.

Москва, Анастасия Истомина

Москва. Другие новости 19.11.20

Жизнь или кошелек: представители турсферы Крыма пугают власти огромными убытками. / Туристический сбор предлагается ввести во всех регионах России, Крым – против. / Из-за введения комендантского часа в Турции могут сократиться экскурсионные туры в Стамбул. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»