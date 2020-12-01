Новые ограничения в Турции ставят новогодние туристические программы под угрозу

Турция ввела новые ограничения: комендантский час теперь действует и в будние дни, а с пятницы по понедельник гражданам страны запрещено выходить на улицу без острой необходимости. В стране закрываются все хамамы, бассейны и парки развлечений. Отелям запрещены развлекательные мероприятия после 20 часов. По мнению экспертов, это все ставит под угрозу реализацию новогодних туров, ведь теперь отелям придется убрать из программы ночные шоу и концерты, которые раньше были главной фишкой Нового года в Турции.

Президент Турции Реджеп Эрдоган накануне вечером после экстренного совещания объявил о новых коронавирусных ограничениях, которые вводятся в стране с 1 декабря. Во-первых, Эрдоган расширил комендантский час: теперь он действует в Турции ежедневно с 21:00 до 05:00, кроме того, запрещено выходить из дома с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Ранее глава государства давал пояснения, что комендантский час касается только турецких граждан и не распространяется на туристов. Можно предположить, что и новые изменения туристов не коснутся.

Во-вторых, с сегодняшнего дня в Турции закрываются все хамамы, сауны, бассейны и развлекательные центры. Турецкие СМИ пишут, что пока не уточняется, коснется ли это отелей и их инфраструктуры, власти страны должны дать пояснения 1 или 2 декабря.

В-третьих, для входа в торговые центре понадобится особый HES-код, который смогут получить и туристы. Рестораны по-прежнему могут работать только на вынос и доставку.

А днем ранее власти Турции постановили, что рестораны отелей теперь не могут обслуживать не проживающих здесь туристов. Кроме того, отелям запретили любую музыку и представления после 20 часов.

На данный момент еще нет никаких пояснений, касаются ли все новые ограничения туристов, или распространяются только на граждан страны. Ожидается, что МВД опубликует информацию сегодня или завтра.

Тем не менее участники туррынка говорят, что новогодние программы в Турции – под угрозой срыва. В отелях таких курортов, как Анталья, Сиде, Кемер главной фишкой для отдыхающих в прошлые годы была богатая шоу-программа. И на этот год отели тоже подготовили афишу с конца декабря до середины января. Но все выступления, естественно, должны были состояться вечером и ночью, в том числе – 31 декабря. Сейчас же отели вынуждены пересматривать программы. Не исключено, что большая часть развлекательных мероприятий просто не состоится.

«Цены на Новый год в Турции нельзя назвать демократичными. Например, неделя в одном из топовых отелей Rixos Premium Belek 5* с вылетом 30 декабря из Москвы обойдется на двоих минимум в 260 тысяч рублей. Обычно в эту стоимость входила анимация, концерты, шоу, детские клубы и прочие услуги, а также сама новогодняя ночь – стол в ресторане, ужин, концерт. Сейчас развлекательная составляющая под вопросом, купаться в море, конечно, уже нельзя, поэтому вряд ли кто-то готов будет заплатить такие деньги – за эту цену можно улететь в другие страны с теплым морем. Мы ждем, что будут решать отели по своим шоу-программам, возможно, власти страны разрешат их не отменять», – рассказали «Новому Дню» в одном из туристических агентств Екатеринбурга.

По словам турагентов, пока продаж на сам Новый год немного – глубина их в среднем составляет 10-14 дней. Среди тех, кто уже купил путевки, массовых аннуляций не будет, поскольку при отказе от поездки туроператоры удержат фактически понесенные расходы.

Ранее эксперты говорили «Новому Дню», что и экскурсионные туры в Стамбул от введения комендантского часа и закрытия ресторанов пострадают.

Напомним, 18 ноября Турция ввела комендантский час только на выходные дни. В стране закрылись рестораны, кинотеатры, часть муниципальных музеев в Стамбуле.

Москва, Анастасия Истомина

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