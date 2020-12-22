Отелям Турции официально запретили устраивать туристам праздник на Новый год

МВД Турции опубликовало циркуляр, по которому отелям страны официально запрещено устраивать развлекательные программы на Новый год. Нельзя не только устраивать балы, танцы и дискотеки, но и просто слушать музыку или собираться большим количеством людей. За соблюдением циркуляра будет следить полиция, которая может нагрянуть в отель с проверкой.

Циркуляр был опубликован на официальном сайте МВД Турции накануне поздно вечером. В тексте говорится, что перед Новым годом некоторые отели активно рекламировали и продавали новогодние турпакеты, в которые входили ужин, музыкальная и развлекательная программа – и все это вопреки действующим в стране запретам. Поэтому МВД выпускает отдельный документ с дополнительными запретами конкретно для отелей.

С 21:00 31 декабря и до 05:00 4 января, когда во всей Турции будет действовать комендантский час, отелям разрешено принимать туристов, но только для проживания.

«В условиях социальной изоляции не разрешается проводить программу празднования Нового года или организовывать развлечения/балы, потому что это противоречит эпидемиологическим требованиям, масочному режиму и не позволит соблюдать социальную дистанцию, – говорится в циркуляре. – Отели не могут рекламировать новогодние программы. Потому что в эти дни – с 31 декабря по 4 января – живой музыки в отелях не будет. Запрет распространяется и на выступление диджеев. С 22:00 музыкальное вещание не будет разрешено ни при каких условиях, в том числе запрещено воспроизведение музыки в ресторанах, холлах и жилых помещениях отелей».

Полиция просит отельеров соблюдать все меры предосторожности, чтобы туристы не собирались толпами. Особое внимание этому должно уделяться во время посещения ресторанов.

Сотрудники МВД Турции в новогодние дни будут проводить проверки в отелях. Если администрация гостиницы не выполнит требования, может быть возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее власти Турции приняли решение о тотальном комендантском часе с 31 декабря по 4 января. Гражданам страны запрещается выходить из дома, исключения сделаны лишь для работников некоторых отраслей. Туристы по Турции гулять могут. Но все развлекательные центры, спа, бассейны, хамамы закрыты. Не работают рестораны (только навынос) и многие культурные центры.

Как ранее писал «Новый День», введенные в стране ограничения существенно снизили турпоток и в Стамбул, и на морские курорты.

Москва, Анастасия Истомина

Москва. Другие новости 21.12.20

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