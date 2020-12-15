В Турции ввели комендантский час на Новый Год: из дома запрещено выходить с 31 декабря по 4 января

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране новые ограничения на новогодние даты: с 21 часа 31 декабря до 5 утра 4 января в стране вводится комендантский час. На улицу запрещено выходить всем гражданам, за исключением работников определенных сфер. Представители туротрасли надеются, что, как и в предыдущих случаях, туристов комендантский час не коснется.

По сообщению турецких СМИ, о своем решении Эрдоган объявил накануне вечером. По словам президента, введенные ранее ограничения позволили сдержать рост заболеваемости коронавирусом, поэтому было принято решение о расширении комендантского часа. Гражданам Турции будет запрещено выходить на улицу с 31 декабря по 4 января.

На данный момент еще не опубликованы официальные рекомендации для туристов, но можно предположить, что, как и в случае введения первых комендантских часов, ограничительные меры не коснутся иностранных граждан. Напомним, с 1 декабря в Турции введен ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00, кроме того, запрещено выходить из дома с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Но эти запреты не касаются туристов.

Более того, как пишет ProfiTravel, ссылаясь на Ассоциацию туристических агентств Турции (TURSAB), накануне в Турции разрешили посещение достопримечательностей организованным туристическим группам.«Учитывая плотность посещения иностранными туристами некоторых музеев и мест раскопок, руины долины Ихлара в Аксарае, музей и руины Иераполиса в Денизли (Памуккале), музей и руины древнего города Эфес в Измире, руины базилики Св. Иоанна в Измире, музей Мевланы в Конье, руины Гёреме, Темная Церковь, Подземный Город Каймаклы и руины Зельве-Пашабаглары в Невшехире признаны целесообразными для посещения в выходные дни. Представляем информацию к сведению нашим членам», – говорится в официальном заявлении ассоциации, которое цитирует ProfiTravel.

Однако в стране по-прежнему закрыты бассейны, хамамы, спа-центры, развлекательные центры, кинотеатры. Ресторанам разрешено продавать еду только на вынос.

Стамбул, Анастасия Истомина

Стамбул. Другие новости 15.12.20

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