Из-за введения комендантского часа в Турции могут сократиться экскурсионные туры в Стамбул

Турция ввела комендантский час, который будет действовать все выходные дни до 10 часов утра и после 20 часов вечера. Ресторанам и кафе разрешено работать только навынос. По мнению экспертов туротрасли, больше всего новые ограничения повлияют на экскурсионные туры в Стамбул: это направление многие выбирали именно как краткосрочные туры выходного дня.

Новые ограничения в Турции начнут действовать уже в предстоящие выходные. Такое решение накануне принял президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания президентского кабинета, сообщают турецкие информационные агентства. По данным Anadolu, комендантский час вводится по всей стране в выходные дни: на улицу нельзя будет выходить с 10 до 20 часов. Дистант в школах Турции продлен до конца учебного года. Кроме того, президент Эрдоган сообщил, что время работы торговых центров, парикмахерских и ряда других предприятий будет ограничено с 10 до 20 часов. Рестораны и кафе отныне будут работать только на вынос и доставку – и не только по выходным. Также в стране прекратили работу кинотеатры. В Стамбуле городские власти закрыли культурные центры, спортзалы и не исключают введения новых ограничений.

Российские туроператоры в этом сезоне делали большую ставку именно на туры в Турцию, поскольку это – единственная страна, доступная для посещения большому количеству туристов. Кроме традиционных пакетных туров в отели на побережье, туркомпании предлагают короткие туры выходного дня в Стамбул на базе чартерной перевозки, а также туры по «золотому кольцу» Турции – с посещением достопримечательностей в разных уголках страны. Больше всего из этого ассортимента новые ограничения могут повлиять на продажу туров и отдельных авиабилетов в Стамбул, считают эксперты. Официально пока никто не объявлял о сокращении полетных программ, но такое возможно в перспективе.

«На полетные программы в Турцию, в том числе в Стамбул, уже негативно влияет увеличение стоимости валюты. И, конечно, направление чувствительно к любой негативной информации, к сообщениям о новых ограничениях. В самом факте ввода комендантского часа нет ничего радикального, но этот факт указывает, что в стране развивается негативный сценарий [распространения коронавируса], и это будет негативно влиять на спрос. Впоследствии это может привести и к корректировкам полетных программ», – выразил свое мнение руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Кроме прочего, Стамбул сегодня многие туристы используют для стыковок при полетах в другие страны, говорит эксперт. С учетом того, что количество вылетов из стамбульского аэропорта тоже значительно сократилось, стыковки иногда получаются длинными, и туристы предпочитали задерживаться в городе на пару дней, чтобы не коротать время в аэропорту. Теперь им придется пересмотреть свои планы.

Что касается отдыхающих на других курортах, их в меньшей степени коснутся новые ограничения. «Сезон уже закончился. А те отдыхающие, которые еще находятся в Анталье и других курортных городах, сегодня предпочитают не покидать лишний раз территорию отеля», – говорит Михаил Мальцев.

Напомним, весной Турция уже вводила комендантский час по выходным. В апреле власти пошли на такой шаг, чтобы не допустить резкого роста заболевших коронавирусом. Правда, мера тогда принималась лишь на несколько уикендов.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

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