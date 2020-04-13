Турция проведет вторые выходные с комендантским часом

В ближайшие выходные в Турции будет введен ещё один комендантский час. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с кабинетом министров.

По словам президента страны, ограничения для населения будут введены с 17 по 19 апреля и будут применяться к 31 провинции Турции, которые вводили комендантские часы в минувшие выходные. Меры распространяются на более чем 63 миллиона человек, проживающих в том числе в Стамбуле Анкаре и Измире.

По словам Эрдогана, ограничения свободы передвижения граждан будут повторяться столько, сколько потребует борьба с пандемией коронавируса.

Как сообщает CNN, накануне прошлых выходных, когда турецкое МВД объявило о введении комендантского часа, люди оказались не готовы и бросились в магазины – покупать продукты и предметы первой необходимости. Из-за этого сформировались толчея и очереди, соблюдать социальное дистанцирование не получилось.

Министр внутренних дел Турции подал в отставку из-за данных событий, но Эрдоган не принял ее.

Напомним, что на сегодняшний день вы Турции выявлены 61049 человек с Covid-19, умерло – 1296.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 13.04.20

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