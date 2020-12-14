В Курганской области из-за Covid-19 запретили новогодние корпоративы

Оперативный штаб Курганской области в понедельник, 14 декабря, принял решение запретить проведение новогодних корпоративов. Также штаб озвучил решение, связанное с работой точек общепита.

Как уточнили в оперштабе Зауралья, запрет на проведение корпоративов касается учреждений и организаций. Отметить сам праздник в ресторанах зауральцы также не смогут. Уже 31 декабря с 15 часов до 06 часов 1 января 2021 года предприятия общественного питания будут закрыты.

В остальные дни общепит будет работать с ограничениями. «Штаб принял решение не прекращать работу кафе и ресторанов, но при условии соблюдения ими ограничений и противоэпидемических мер. Это организация «входного фильтра», соблюдение рассадки за одним столом, работа до 23:00 часов и запрет на проведение дискотек, танцевальных площадок и зрелищных мероприятий», – заявили в оперштабе.

В Курганской области ежедневно выявляют более 100 заболевших коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 10 тыс 287 случаев заболевания.

Курган, Дарья Котова

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