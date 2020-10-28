Глава Ростуризма рассказала, куда запустят чартеры на Новый год

Глава агентства по туризму России Зарина Догузова сообщила, что федеральные власти совместно с крупными туроператорами планируют развивать сеть чартерных рейсов внутри страны. Зимой стартуют вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга на Байкал, в Мурманск и Великий Устюг. К следующему лету планируется добавить чартеры из столиц в Татарстан.

Минувшим летом крупные туроператоры впервые поставили чартерные программы не за рубеж, а по России. Разные компании летали в Краснодарский край, Калининградскую область, на Байкал, Алтай и в другие регионы. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, именно оживление отдыха внутри страны позволило восстановить турпоток до уровня 70% по сравнению с летом прошлого года.

«Огромной популярностью пользовались поездки на Байкал, в Бурятию. В два-три раза удалось снизить стоимость поездки благодаря запуску чартерных программ. И более тысячи человек воспользовались возможностью отдохнуть там, все чартеры летали со 100-процентной загрузкой. Отдельное беспокойство вызывало, насколько граждане окажутся довольны, потому что по инфраструктуре у нас до сих пор есть вопросы. Но опросы показали, что все возвращались с позитивными эмоциями, – рассказала сегодня на пресс-конференции Зарина Догузова. – Мы сразу понимали, что такие программы должны носить системный характер, чтобы дать эффект для экономики. Поэтому мы продолжаем чартеры на Байкал на зимний период».

Чартеры на Байкал зимой запустит туроператор TUI с февраля 2021 года. В это время озеро полностью покрывается льдом и выглядит как одно огромное зеркало. Кроме этих поездок, Ростуризм поддержит программу из Москвы и Санкт-Петербурга еще по нескольким направлениям. В середины ноября будут запущены рейсы в Великий Устюг, на родину Деда Мороза. А в декабре состоятся чартеры на русский север – в Мурманск, где туристам предложат ознакомиться с Арктикой, посетить деревни с оленьими фермами. Также чартерами можно будет добраться до горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области.

«До лета сегодня кажется далеко, но время пролетит быстро. На летний сезон мы прорабатываем с туроператором TUI новые чартерные программы. На данный момент прорабатываются чартеры в Тарарстан, на Алтай, в Кавминводы», – рассказала Зарина Догузова.

Москва, Ольга Тарасова

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