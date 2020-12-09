Эксперт: «На рубеже февраля-марта 2021 года часть туроператоров и турагентств уйдут с рынка»

В феврале 2021 года часть туроператоров и турагентств России могут заявить о банкротстве и уходе с рынка, – считают эксперты. До января в стране действовал мораторий, но в следующем году ничто не помешает владельцам ликвидировать свой бизнес. При этом, по мнению наблюдателей, большого количества пострадавших туристов не будет.

Напомним, мораторий на банкротство туристических компаний и авиакомпаний в России был продлен до 7 января. Возможно, именно поэтому до сих пор ни один из крупных игроков не заявил о своем уходе с рынка. Однако в феврале-марте ситуация изменится, – считает глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев: «На рубеже февраля-марта 2021 года часть туроператоров и турагентств уйдут с рынка», – заявил он, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня» на пресс-конференции в ТАСС.

«До сегодняшнего дня мы не имели больших скандальных уходов с рынка операторов, потому что была проведена большая работа с властями, была большая поддержка власти, в том числе и программа кешбэка, которая дала турбизнесу подработать и заработать. […] Но на рубеже февраля-марта часть туроператоров и турагентств уйдут с рынка. Я не вижу здесь конкретно больших проблем, связанных с невывозом туристов, потому что границы закрыты. Такого уже не будет», – прокомментировал Игнатьев.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что туроператоры сегодня действительно «чувствуют себя плохо» и риски банкротства на рынке есть. В том числе это касается и уральских компаний, поскольку до сих пор из Кольцово нет международных вылетов. «У нас есть реестр туроператоров по выездному туризму, и их количество почти не меняется в последние примерно 8 лет – это примерно 680-720 компаний по России. И здесь вопрос не в том, что кто-то уйдет с рынка, кто-то придет – это нормально для бизнеса – главное, чтобы не пострадали туристы. На сегодняшний день больших скандалов мы не наблюдаем», – отметил Мальцев.

По мнению главы РСТ Андрея Игнатьева, в наибольшей зоне риска среди туроператоров сегодня оказались компании, которые работают на рынке въездного туризма: «Рынок въездного туризма потерял 95-97% клиентов и являются наиболее пострадавшим. Мы общаемся с нашими партнерами и, вероятно, ждать открытия границ с Европой не стоит до августа-сентября следующего года. Поэтому туроператоры, работавшие на въездном рынке, переориентируются на внутренний».

Что касается компаний, которые раньше специализировались на выездном туризме, они в этом году стали активно развивать внутренние программы. Как ранее неоднократно писал «Новый День», такие компании ставили чартерные программы по российским направлениям – Сочи, Калининград, Хакасия и многие другие.

«Что касается внутреннего туризма, то работающие здесь туроператоры фиксируют падение на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Но оставшиеся 60-70% дают им повод говорить о стабильности», – добавил Андрей Игнатьев.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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