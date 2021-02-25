Ростуризм исключил 30 туроператоров из реестра, часть прекращают работу

Ростуризм опубликовал приказ, согласно которому 30 туроператоров исключаются из Единого федерального реестра компаний, работающих на рынке выездного туризма. Еще семь компаний отказываются от продажи зарубежных туров и будет работать на внутреннем рынке.

Приказ опубликован сегодня на официальном сайте Федерального агентства по туризму России. Согласно документу, 13 туроператоров самостоятельно подали заявление в Ростуризм о прекращении деятельности. Речь идет в основном о небольших региональных компаниях и турагентствах, которые имели право на формирование турпродукта. В списке юрлиц: «Торговый дом «Городской центр бронирования и туризма», «МВК», «Дефиле», «Би Ти Ай Раша», «Фирма «РИЧ», «Судоходная компания «Волна», «НС Тур», «Туристическая компания «Снежный край», «Юг74», «Бизнес-школа «МВА-Подростки», «Магазин-путешествие», «Торговый дом «Черский», «Центр распределения путевок «Открытие».

Еще 17 компаний исключены из ресстра туропреаторов после того, как у страховой компании ООО «РИКС» была отозвана лицензия. Эти компании не смогли найти иного страхователя своих фингарантий и по закону не имеют права на продолжение деятельности до того, как гарантии будут застрахованы. Здесь, как и в предыдущем пункте, в основном – небольшие региональные компании. Среди тех, кто известен клиентам, – челябинский центр бронирования «Дан», обанкротившийся в прошлом году. У компании был, в том числе, статус оператора. Полный список исключенных можно посмотреть в приказе Ростуризма.

И, наконец, еще 7 туроператоров теперь не будут работать на рынке выездного туризма, но они по-прежнему могут продавать туры внутри России. Это юридические лица: «Чайна тур энд бизнес трэвэл», «Флагман», «Ай Си Эс», «Джей Эс Пи Клуб», «Максимайс», «Агентика Тревэл», «Все туры».

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в феврале 2021 года часть туроператоров и турагентств России могут заявить о банкротстве и уходе с рынка. При этом больших проблем для туристов быть не должно, поскольку в 2020 году фактически не велась работа по продаже туров, то есть пострадавших быть не должно.

Москва, Екатеринбург, Анастасия Истомина

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