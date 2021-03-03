За 2020 год с рынка ушли 100 туроператоров и более 6 тысяч турагентств

За коронавирусный год в России прекратили работу около 100 юридических лиц туроператоров и более 6 тысяч относительно крупных агентств. Если ограничения сохранятся, отрасль потеряет еще больше кадров.

«Точное количество туристических агентств в России никто не считал, но по договорам с туроператорами мы насчитали порядка 20 тысяч относительно активно работающих турфирм по всей стране. Из них за 2020 год ушли порядка 30%, – рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. – В едином реестре туроператоров количество юридических лиц (один туроператор, как правило имеет несколько юрлиц, – прим. ред.) сократилось на 100. Но ни одного мегаскандального банкротства не было. Хотя есть и пострадавшие туристы, и по этим делам идут сейчас разбирательства. Но это почти чудо, что рынок проявил способность к адаптации в такой кризисной ситуации, и большинство туроператоров продолжает работать».

Кроме того, по словам Майи Ломидзе, на 30% сократился штат туроператоров. Многие люди просто уходят в другие отрасли, понимая, что нужно кормить семью. Если начнется следующий виток пандемии, туррынок потеряет еще немало кадров.

Напомним, уже в этом году Ростуризм исключил из реестра еще 30 туроператоров, но в основном – небольших региональных. Самым крупным в 2020 году был уход «китайского» оператора «Русь-тур». Сумма убытков туристов превышает 200 миллионов рублей. При этом страховая компания вернет не более трети от уплаченных за тур денег.

Москва, Ольга Тарасова

Москва. Другие новости 03.03.21

Туристы, оплатившие туры в Европу в 2020 году, до сих пор ждут своих денег. / На юг ехать опасно: предупреждение миндортранса Челябинской области. / В России разработают единый стандарт системы «все включено». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»