Туристы, пострадавшие от ухода оператора «Русь-тур», смогут вернуть не больше одной трети денег

Страховая компания, в которой были застрахованы фингарантии ушедшего с рынка туроператора «Русь-тур», завершила прием заявлений от пострадавших туристов. Всего в реестре оказалось более 2000 человек, а сумма заявленных убытков составила 200 миллионов рублей. При этом фингарантии туроператора составляли всего 50 миллионов рублей, поэтому туристы получат не более 1/3 от уплаченных за несостоявшийся отдых денег.

За месяц с начала приема заявлений в страховую компанию «Согласие» обратились свыше 2 тысяч человек, они заявили убытки на 200 миллионов рублей. Но возмещать СК будет не все.

«Объем убытков по заявлениям выгодоприобретателей, перед которыми «Согласие» выполнит обязательства, составляет 150 млн руб. Однако, учитывая, что страховая сумма по договору с ООО «Русь-Тур» ограничена 50 млн руб., выплаты будут произведены пропорциональному лимиту», – говорится в сообщении страховой. Таким образом, туристы могут рассчитывать максимум на возмещение одной трети от уплаченных туроператору денег.

«Согласие» при этом сообщает, что страховщик обратился в полицию, чтобы правоохранители проверили законность действий руководства туроператора «Русь-тур». По данным СК, туроператор мог намеренно уклоняться от ответственнности перед туристами.

«ООО «Русь-Тур» не предоставило страховой компании информацию о том, куда и каким образом были потрачены денежные средства, полученные от клиентов через турагентства. Бывший туроператор не предъявил финансовые документы, подтверждающие оплату отелей, авиарейсов, то есть не подтвердил целевое использование денежных средств. ООО «Русь-Тур» также не предоставляет сведения о том, какие действия им предприняты для возврата денежных средств за предоплаченные отели, авиарейсы и другие услуги, которые не были оказаны ввиду отмены авиарейсов и закрытия границ. На основании ряда факторов можно сделать вывод, что денежные средства, возвращенные отелями и авиакомпаниями, возможно, не были направлены туристам, а намеренно присвоены туроператором», – говорится в сообщении пресс-службы «Согласия».

Как писал ранее «Новый День», туроператор «Русь-тур», занимавшийся продажей туров в Китай, в начале декабря объявил о прекращении деятельности. В Ростуризм было представлено соответствующее заявление. Оператор сообщал, что «с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным». «Русь-тур» был исключен из единого реестра туроператоров.

Добавим, что ранее глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев высказывал предположение, что в феврале-марте 2021 года с рынка может уйти еще ряд туроператоров.

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

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