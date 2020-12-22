Страховая компания начала прием заявлений от туристов, пострадавших от ухода туроператора «Русь-тур»

Страховая компания «Согласие», в которой были застрахованы фингарантии ушедшего с рынка туроператора «Русь-тур», начала прием заявлений от пострадавших туристов. Общая сумма покрытия составляет 50 миллионов рублей, этой суммы может не хватить для стопроцентного возмещения убытков за все несостоявшиеся поездки.

Как писал ранее «Новый День», туроператор «Русь-тур», занимавшийся продажей туров в Китай, в начале декабря объявил о прекращении деятельности. В Ростуризм было представлено соответствующее заявление. Оператор сообщал, что «с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным». «Русь-тур» был исключен из единого реестра туроператоров.

Фингарантии «Русь-тур» в общей сумме 50 миллионов рублей были застрахованы в компании «Согласие». С сегодняшнего дня страховщик начал прием заявлений от пострадавших туристов.

«...В течение 30 дней после получения всех необходимых, надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт причинения реального ущерба и его размер в связи с неисполнением Страхователем своих обязательств по договорам о реализации туристского продукта по причине прекращения деятельности туроператора, будет принято решение о признании или непризнании факта наступления страхового случая», – говорится на сайте СК «Согласие». Там же опубликована инструкция, в которой указано какой пакет документов нужно предоставить.

Ростуризм не сообщал об общем количестве туристов, которые могли пострадать от ухода с рынка компании «Русь-тур». Но эксперты туррынка ранее высказывали мнение, что 50 миллионов может не хватить на полное возмещение ущерба всем клиентам компании, отдых которых не состоялся.

Добавим, что ранее глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев высказывал предположение, что в феврале-марте 2021 года с рынка может уйти еще ряд туроператоров.

Москва, Екатеринбург, Анастасия Истомина

Москва, Екатеринбург. Другие новости 22.12.20

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