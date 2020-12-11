Первый пошел: туроператор «Русь-тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Русь-тур», который занимался организацией отдыха россиян в Китае, объявил о прекращении деятельности. Ростуризм сообщает, что компания исключена из реестра туроператоров. Туристы могут обращаться в страховую компанию для возмещения ущерба. Хватит ли на всех 50 миллионов рублей фингарантий – неизвестно.

О проблемах в «Русь-туре» представители туристической отрасли сообщали еще летом. В соцсетях турагенты писали, что не могут дозвониться по телефонам московского офиса. Представители «Русь-тур» отвечали, что проблемы возникают из-за соблюдения режима самоизоляции: якобы сотрудники переведены на удаленку и работают из дома.

Накануне поздно вечером на сайте Ростуризма появилось официальное сообщение о прекращении деятельности «Русь-тур».

«7 декабря 2020 года компанией ООО «Русь-тур» в Ростуризм было представлено заявление о прекращении своей деятельности, так как с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным, – говорится в сообщении. – На основании указанного заявления Ростуризмом было принято решение об исключении указанного туроператора из Единого федерального реестра туроператоров (приказ Ростуризма от 08.12.2020 г. № 469-Пр-20 г)».

По закону это дает основания туристам обращаться в страховую компанию для возмещения понесенных убытков. Фингарантии на сумму 50 миллионов рублей застрахованы в ООО «СК «Согласие». Хватит ли этих денег на всех пострадавших, неизвестно. Ростуризм не приводит данные об общем количестве клиентов «Русь-тур», но в сообщении сделана оговорка: если денег страховой компании не хватит, то «будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации «Турпомощь». Однако сколько «Русь-тур» успел накопить на своих счетах в «Турпомощи», тоже не указывается.

Как ранее сообщал «Новый День», эксперты туротрасли ждут череды банкротств туроператоров в феврале-марте, когда прекратит действовать мораторий на банкротства.

«До сегодняшнего дня мы не имели больших скандальных уходов с рынка операторов, потому что была проведена большая работа с властями, была большая поддержка власти, в том числе и программа кешбэка, которая дала турбизнесу подработать и заработать. […] Но на рубеже февраля-марта часть туроператоров и турагентств уйдут с рынка. Я не вижу здесь конкретно больших проблем, связанных с невывозом туристов, потому что границы закрыты. Такого уже не будет», – комментировал глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Москва, Екатеринбург, Анастасия Истомина

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