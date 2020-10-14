«Тревожные сводки вносят коррективы»: россияне боятся планировать отдых на новогодние праздники

Россияне, наученные горьким опытом весеннего коронавирусного локдауна, не готовы заранее планировать поездки на новогодние праздники. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве.

«Вопрос, что будет с зимним сезоном. То, что разворачивается сейчас: увеличение числа заболевших, тревожные сводки практически из всех регионов вносят коррективы наших граждан на путешествия, и вносят изменения в поведение туристов. Одна из особенностей этого сезона – отсутствие глубины продаж. Вперед никто не планировал, сильно обжегшись весной», – сказала она.

При этом Ломидзе назвала самые востребованные направления для предстоящего новогоднего отдыха у россиян, хотя подчеркнула, что окончательные выводы делать еще рано. Топ-5 списка выглядит следующим образом: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Турция и Ставропольский край.

«Выстраивая это рейтинг, мы опирались на количество запросов, на прогнозы самих туроператоров и на те цены, которые выставлены перечисленными городами и регионами… но я подозреваю, что это рейтинг вряд ли изменится», – отметила Ломидзе.

В целом, по ее словам, летний отпускной сезон оказался лучше, чем прогнозировали эксперты. «На массовых направлениях регионы не досчитались 30%. Но, по оценке наших экспертов и аналитиков, это – успех. Они ожидали падения на 50-70%», – пояснила она.

По предварительным итогам Краснодарский край с начала года посетило около 9 млн туристов, Крым – около 5 млн человек. «Калининград по сравнению с прошлым годом даже вырос – к концу года он может составить 1,7 млн туристов, в прошлом году было 1,3 млн», – отметила исполнительный директор АТОР.

«Другие направления в России, которые раньше рассматривались как экзотические и нишевые, – туда в этом году полетели чартеры, что удешевило поездки. Речь о Бурятии, Алтае. Там прирост от месяца к месяцу, если сравнивать июль и август, порядка 5-10% по сравнению с прошлым годом», – заключила Ломидзе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.10.20

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