Кольцово станет домом для новой авиакомпании, которая собирается подтянуть в Екатеринбург пассажиров (ФОТО)

Из Екатеринбурга сегодня отправился в первый рейс по новому направлению – в Саратов – самолет компании Red Wings. Перевозчик и аэропорт Кольцово договорились о том, что воздушная гавань станет домашней для «Красных крыльев».

Полеты из Екатеринбурга откроются по девяти направлениям, пока что представители авиакомпании не раскрывают все карты, но известно, что помимо Саратова можно будет также улететь в Волгоград, Нижний Новгород и Москву. Кроме того, по неподтвержденным пока данным, появятся рейсы в Махачкалу, Воронеж, Оренбург, Красноярск, Кемерово и Ноябрьск. Летать Red Wings будет на самолетах Sukhoi Super Jet 100, причем на новых. Сегодняшний рейс в Саратов выполняли на машине, которая прежде не перевозила пассажиров.

«Через три недели у нас будет очередное мероприятие, на котором мы представим полноценную программу полетов SSJ из Екатеринбурга. Наш парк пополнится еще двумя новыми самолетами. С начала октября начнутся полеты уже по девяти направлениям, а дальше будет анонс, что мы постараемся сделать уже в 2021 году», – рассказал гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев.

Он уточнил, что в 2020-2021 годы в рамках совместной программы Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха парк Red Wings пополнится 29 самолетами SSJ-100. Авиакомпания должна стать т.н. эталонным эксплуатантом этих судов. Причем в 2021 году перевозчик намеревается добиться пассажиропотока в 600 тысяч человек только на «Сухих» и только через Кольцово.

«Приобретение самолетов и поддержание летной годности субсидируется, мы очень надеемся, что программа получит свое расширение. Мы будем вторым перевозчиком после «Аэрофлота» по числу SSJ, это подразумевает большой объем перевозок. Этот самолет создавался как региональный. Использовать его из Москвы нерентабельно», – отметил Ключарев.

Перевозки по направлениям из Екатеринбурга тоже будут субсидируемыми. «На федеральном уровне очень много делается для этого – это программа региональных перевозок, по нашей просьбе обнуление НДС для полетов, минуя Москву. Правительство сделало все, чтобы дать возможность региональным хабам развиваться», – сообщил гендиректор компании «Аэропорты регионов», куда входит и Кольцово, Евгений Чудновский.

Как уточнил Ключарев, у Red Wings был выбор, какой аэропорт сделать домашним. «Нам предлагали из Владивостока, из Улан-Удэ, неоднократно предлагали – и довольно настойчиво – Челябинск, потому что там новый терминал, инфраструктура. Но создать сразу полноценный хаб можно только в каком-то развитом аэропорту. Плюс технологии обслуживания трансферных пассажиров должен сделать сам аэропорт и должен сделать это правильно, это под силу только развитым аэропортам. Плюс если мы смотрим трафик в европейской части России, охватывая Западную Сибирь, над Екатеринбургом проходит большинство воздушных трасс. Центр перевозок и база на равном удалении как от западных, от южных, так и от северных – вплоть до Красноярска», – отметил он.

По словам Чудновского, новый обитатель Кольцово не будет конкурировать с другим домашним перевозчиком. «Программа развития перевозок на SSJ – это межрегиональные перевозки, чего нам сильно не хватает, чтобы развивать и региональные, и магистральные перевозки. Имея достаточно сильного домашнего перевозчика – «Уральские авиалинии», – мы видим, что спрос из Екатеринбурга начал выдыхаться. Достаточное количество маршрутов, в том числе международных, у нас уже есть, и дальнейшее развитие без подпитки на межрегиональных направлениях невозможно. В этом мы видим синергетический эффект – Red Wings с учетом субсидирования сможет дополнить рейсы, которые выполняют «Уральские авиалинии». Безусловно, это зависит от уровня взаимодействия между двумя перевозчиками», – подчеркнул Чудновский.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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