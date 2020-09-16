Полпред объяснил, почему новая авиакомпания выбрала Екатеринбург, а не Челябинск

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов рассказал, почему авиакомпания Red Wings, которая будет развивать региональное сообщение, выбрала Екатеринбург, а не Челябинск, в качестве домашнего аэропорта.

«Есть мнение, что было бы неплохо, если бы Red Wings разместилась в Челябинске. Там тоже большой аэропорт, там отремонтировали полосу, международный терминал к саммиту ШОС и БРИКС, губернатор был бы не против получить компанию к себе. Я в этом плане понимаю Челябинск. Но компания идет туда, где ей будут понятны правила и где ей выгодно. В принципе, хорошо, что авиакомпании рассматривают Уральский регион, а уж какой субъект они выберут, – это умение и навык органов региональной власти объяснить привлекательность своего региона», – сказал Цуканов.

Напомним, накануне гендиректор Red Wings Евгений Ключарев подтверждал, что им «довольно настойчиво» предлагали выбрать Челябинск, но это шло вразрез с планами перевозчика. «Создать сразу полноценный хаб можно только в каком-то развитом аэропорту. Плюс технологии обслуживания трансферных пассажиров должен сделать сам аэропорт и должен сделать это правильно, это под силу только развитым аэропортам», – отметил он.

Заход второго базового перевозчика выгоден и для Кольцово, о чем, в свою очередь, рассказал гендиректор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский. «Программа развития перевозок на SSJ – это межрегиональные перевозки, чего нам сильно не хватает, чтобы развивать и региональные, и магистральные перевозки. Имея достаточно сильного домашнего перевозчика – «Уральские авиалинии», – мы видим, что спрос из Екатеринбурга начал выдыхаться. Достаточное количество маршрутов, в том числе международных, у нас уже есть, и дальнейшее развитие без подпитки на межрегиональных направлениях невозможно. В этом мы видим синергетический эффект – Red Wings с учетом субсидирования сможет дополнить рейсы, которые выполняют «Уральские авиалинии». Безусловно, это зависит от уровня взаимодействия между двумя перевозчиками», – подчеркнул Чудновский.

Екатеринбург, Елена Сычева

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