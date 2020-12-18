В Кольцово открываются новые рейсы авиакомпании Red Wings в Башкирию и Сибирь

В расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово с января появятся новые рейсы в Башкирию и Сибирь. Базовый перевозчик Кольцово – авиакомпания Red Wings – начнет выполнять полеты в Омск, Уфу, Новокузнецк и Ханты-Мансийск.

«Прямые рейсы в Омск и Уфу запланированы с 1 января трижды в неделю на самолете Sukhoi Superjet 100. Полеты в Омск будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям с утренним и вечерним вылетом из уральской столицы. Рейсы по маршруту Екатеринбург-Уфа будут осуществляться по средам, пятницам, а с 13 января – по средам и воскресеньям с дневным и вечерним вылетом. Продолжительность полета до Омска составит 1 час 40 минут, до Уфы – 1 час 20 минут. Полеты в Новокузнецк запланированы с 4 января дважды в неделю. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам с вылетом из Екатеринбурга в 01:55 местного времени. Общее время в пути составит 2 часа 35 минут. Рейсы в Ханты-Мансийск запланированы с 7 января по четвергам и субботам на самолете Sukhoi Superjet 100. Вылет из Кольцово – в 02:25, прибытие в нефтегазовый регион – в 03:55 местного времени. Продолжительность полета составит 1 час 30 минут», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажиропоток на рейсах в Омск, Уфу, Новокузнецк и Ханты-Мансийск по итогам 11 месяцев 2020 года превысил 49 тысяч человек. Сейчас в эти города летают самолеты авиакомпаний UTair и UVT aero.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.12.20

Губернатор Свердловской области назначил дату пресс-конференции. / Куйвашев наградил Кулаченко знаком «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. / Пьяный водитель уронил машину с моста: один пассажир погиб (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»