Из Екатеринбурга появятся новые рейсы в Армению

Авиакомпания «Россия» анонсировала новые рейсы в Ереван. Первый вылет запланирован на 12 июня, стоимость билетов – от 15 тысяч рублей в один конец.

Авиакомпания «Россия» планирует летать из Кольцово в Ереван: по понедельникам и четвергам. В системе бронирования на разные даты есть билеты за 15-20 тысяч рублей в один конец.

В последние три месяца из Екатеринбурга в Армению летала только авиакомпания Red Wings. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. На ближайшие даты билеты стоят около 25 тысяч в один конец, после 12 июня – от 16 тысяч, на июль есть варианты за 13.

Добавим, что Армения в этом году крайне популярна у российских туристов. Мест в хороших сетевых отелях на лето осталось мало, сообщили раньше туроператоры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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