российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 марта 2022, 10:49 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Ереван можно будет улететь из Екатеринбурга и Челябинска

В Ереван можно будет улететь из Екатеринбурга и Челябинска – рейсы запускает Red Wings, сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Сейчас продажи открыты на осенне-зимний период (до конца марта). Из Екатеринбурга будет 2-3 рейса в неделю, из Челябинска – 1-2 рейса», – отметили там. В Армению будут летать российские SSJ100 (эти самолеты вмещают 100 человек).

Напомним, согласно прогнозу АТОР, Армения – одна из стран, куда перенаправятся туристические потоки из России. В Ереване принимают карты «Мир». Для въезда в страну не требуется виза.

Ранее в МИД Армении заявили об отсутствии планов признавать Донецкую и Луганскую народные республики и выразили надежду, что существующие проблемы между Россией и Украиной решатся путем диалога и переговоров на основе норм и принципов международного права, Устава ООН.

Вместе с тем представители Армении в ОНН воздержались во время голосования по поводу резолюции с осуждением военной операции России на Украине.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В АТОР рассказали, какие курорты станут популярными в условиях санкций / Армения отказалась признавать ДНР и ЛНР / Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине

Метки / Армения

Армения отказалась признавать ДНР и ЛНР / Пашинян: выборы президента Армении состоятся в марте / Полномочия президента Армении Саркисяна официально прекращены / Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку / Армения: Пашинян снова стал премьер-министром / На границе Армении и Азербайджана идут бои, есть погибшие и раненые / На парламентских выборах в Армении победила партия Пашиняна / Турция думает открыть военную базу в Азербайджане

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт, Туризм, Армения,