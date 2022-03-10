В Ереван можно будет улететь из Екатеринбурга и Челябинска

В Ереван можно будет улететь из Екатеринбурга и Челябинска – рейсы запускает Red Wings, сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Сейчас продажи открыты на осенне-зимний период (до конца марта). Из Екатеринбурга будет 2-3 рейса в неделю, из Челябинска – 1-2 рейса», – отметили там. В Армению будут летать российские SSJ100 (эти самолеты вмещают 100 человек).

Напомним, согласно прогнозу АТОР, Армения – одна из стран, куда перенаправятся туристические потоки из России. В Ереване принимают карты «Мир». Для въезда в страну не требуется виза.

Ранее в МИД Армении заявили об отсутствии планов признавать Донецкую и Луганскую народные республики и выразили надежду, что существующие проблемы между Россией и Украиной решатся путем диалога и переговоров на основе норм и принципов международного права, Устава ООН.

Вместе с тем представители Армении в ОНН воздержались во время голосования по поводу резолюции с осуждением военной операции России на Украине.

Екатеринбург, Елена Сычева

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