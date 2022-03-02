Генассамблея ООН приняла резолюцию по действиям России на Украине

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла в среду, 2 марта, резолюцию с осуждением военной операции России на Украине. Резолюция содержит осуждение проводимой Россией специальной военной операции, решения повысить готовность сил сдерживания, а также содержит требование к Москве немедленно прекратить боевые действия. Среди соавторов резолюции – США и Украина, к ним присоединились еще около сотни стран, – сообщает ТАСС.

Следует отметить, что документ не имеет юридической силы, а принимаемые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции не носят обязывающего характера. Напомним, что ранее Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН аналогичный по содержанию документ.

Со своей стороны, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что данная резолюция не будет способствовать прекращению боевых действий.

Всего ЗА резолюцию проголосовали представители 141 страны, против – 5, воздержались – 35.

Против проголосовали: Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия.

Воздержались: Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Индия, Иран, Ирак, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Южная Африка, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Уганда, Танзания, Вьетнам, Зимбабве.

Не отдали свой голос на момент завершения голосования: Азербайджан, Буркина-Фасо, Камерун, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Марокко, Того, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла.

Отметим, что за резолюцию из бывших республик СССР проголосовали: Украина, Грузия, Молдавия, Эстония, Латвия, Литва.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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