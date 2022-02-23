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Среда, 23 февраля 2022, 10:56 мск

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Армения отказалась признавать ДНР и ЛНР

В МИД Армении заявил об отсутствии планов признавать Донецкую и Луганскую народные республики.

«Такого вопроса в повестке нет», – сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Ваан Унанян, передает «Арменпресс».

По его словам, Ереван желает, чтобы существующие проблемы между Россией и Украиной решались путем диалога и переговоров, на основе норм и принципов международного права, Устава ООН.

Унанян выразил надежду, что стороны примут «необходимые шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации».

Накануне МИД Белоруссии выпустил заявление, в котором обозначил свою позицию относительно признания Москва независимости ДНР и ЛНР. В Минске заявили, что с уважением относятся к решению Москвы. В МИД подчеркнули, что позитивно оценивают шаг Москвы в поддержку страдающего Донбасса. Вместе с тем, об официальном признании Белоруссией суверенитета республик Донбасса речь пока не идет.

Ереван, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Армения, Донбасс vs Киев,