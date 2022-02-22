Белоруссия «с уважением» отнеслась к признанию Донбасса Россией

Официальный Минск «с уважением относится» к решению России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что позитивно оценивают шаг Москвы в поддержку страдающего Донбасса.

«Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет», – отметили в МИД Белоруссии.

Вместе с тем, об официальном признании Минском суверенитета ДНР и ЛНР речь пока не идёт.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обозначил условие, при котором Белоруссия признает ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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