Лукашенко обозначил условие, при котором Белоруссия признает ЛДНР

Власти Белоруссии могут признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, вопрос будет решаться совместно с президентом России.

«Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение», – цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

Белорусский президент заявил, что сейчас самое главное – установить мир в Донбассе. По его убеждению, конфликт на востоке Украины мог бы быть остановлен при желании киевского руководства. «Украина всегда об этом говорит: должен быть мир на Донбассе. Хорошо, давайте установим этот мир, давайте делать в этом направлении шаги. Давайте не будем танцевать под определенных командиров, которые сидят за океаном, а будем смотреть на украинскую землю, ведь война идет на территории Украины. Я это говорил всем украинским президентам, и больше всего Порошенко», – рассказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Минск готов оказать России любую поддержку – и военную, и экономическую, если та решит прийти на помощь ЛДНР: «Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе».

Напомним, 15 февраля Госдума обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Это решение вызвало негативную реакцию НАТО и ЕС, где заявили, что признание республик Донбасса противоречит Минским соглашениям.

На следующий день в Кремле заявили, что глава государства принял к сведению официальное обращение депутатов Госдумы с просьбой признать ЛДНР, но считает главной задачей исполнение Минских соглашений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что признание республик Донбасса с минскими договоренностями не коррелируется.

Минск, Наталья Петрова

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