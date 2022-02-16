Песков разъяснил позицию Путина о республиках Донбасса: выдача паспортов РФ продолжится

Президент РФ Владимир Путин принял к сведению официальное обращение депутатов Госдумы с просьбой признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР, ЛНР), но считает главной задачей исполнение минских соглашений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пояснив, что признание ЛДНР с минскими договоренностями не коррелируется.

Спикер Кремля уточнил, что четкого регламента относительно обязательности ответа главы государства на обращение Госдумы нет. «Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является, наверное, очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения в общественном мнении нашей страны. Но президент акцентировал, что главное – это помочь урегулировать ситуацию на юго-востоке, а сделать это можно только всячески способствуя имплементации Минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», – цитирует его «Интерфакс».

В то же время Песков добавил, что выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР минские соглашения не нарушает, а соответствующие упреки со стороны Киева несостоятельны. По его словам, жители Донбасса испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане «из-за того, что они отвергнуты своей родиной, своей страной – Украиной, и в плане передвижения, и в плане получения каких-то социальных услуг, финансовых услуг и так далее». «Поэтому, собственно, Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики – выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира. И эта практика достаточно распространенная», – пояснит пресс-секретарь президента.

Напомним, накануне Госдума обратилась к Путину с просьбой признать независимость ЛДНР. Это решение вызвало негативную реакцию НАТО и ЕС, где заявили, что признание республик Донбасса противоречит минским соглашениям. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что положительное решение Москвы станет политической катастрофой. Сам президент РФ после переговоров с Шольцем отмечал, что депутаты Госдумы в своем обращении ориентировались на общественное мнение, но решать проблемы Донбасса надо, исходя из минских соглашений.

Москва, Светлана Антонова

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