Без консультаций с МИД: Госдума обратилась напрямую к Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР

Сегодня нижняя палата российского парламента большинством голосов поддержала прямое обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). «Постановление будет подписано незамедлительно и направлено главе государства», – сказал после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместе с принятым документом, который был подготовлен фракцией КПРФ, на рейтинговое голосование был выдвинут вариант от «Единой России», предполагавший дополнительные консультации с министерством иностранных дел. В итоге проект коммунистов набрал 351 голос, с 16 – против и одним воздержавшимся. За инициативу фракции парламентского большинства проголосовало 301 депутатов.

В принятом постановлении, в частности, говорится, что уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами, а миллионы людей стали беженцами. При этом отмечается, власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий двух республик.

«Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа. Депутаты ГД считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», – говорится в документе.

В постановлении Госдума предлагает главе государства приять решение о признании независимости народных республик Донбасса. «Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их (ДНР и ЛНР) народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН и положит начало процессу международного признания обоих государств», – подчеркивается в обращении Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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