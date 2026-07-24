Армия России освободила два населенных пункта в Харьковской области

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ удалось взять под свой контроль два населенных пункта на Харьковском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино Харьковской области», – говорится в сообщении.

Таким образом, за прошедшую неделю на этом направлении удалось выбить боевиков киевского режима из четырех поселков. Об освобождении Волоховского и Артельного оборонное ведомство сообщало 21 и 22 июля соответственно.

С 18 по 24 июля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, ударными БПЛА. Целями атак стали объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил» и «Николаев», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов.

«В течение недели поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, в том числе, 16 типа «сухогруз», 10 типа «балкер» и контейнеровоз», – добавили в МО.

Кроме того, поражены предприятия ВПК в городе Киев и Киевской области, логистические центры, объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО за неделю перехватили 71 управляемую авиабомбу, 23 снаряда системы HIMARS, 13 крылатых ракет «Фламинго», две ракеты «Нептун», а также 5249 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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