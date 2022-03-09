В АТОР рассказали, какие курорты станут популярными в условиях санкций

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали, как изменится туристический рынок с введением антироссийских санкций. Организованный российский туризм придется на страны, где развита система «все включено» и где принимают карты «Мир». По мнению экспертов, больше всего в новых условиях выиграет Турция.

Почти все нейтральные и открытые для туристов из РФ страны, в которых мало или нет системы «все включено», а основная часть отелей работает на завтраках, становятся менее привлекательными и для клиентов туроператоров с неработающими в этих странах картами Visa, Mastercard российских банков. Спрос среди российских путешественников поневоле будет вынужден сфокусироваться в основном на две группы стран.

«Первая – те страны, где развита или преобладает система отдыха «все включено» в отелях. С ней туристу из России в целом достаточно оплатить весь пакетный тур в России, а далее на месте не нести никаких дополнительных расходов – туриста привезут в отель и увезут из него», – рассказали в АТОР.

Во вторую категорию стран для отдыха попадут те, где принимаются карты платежной системы «Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Оба этих параметра сочетают в себе Турция, Абхазия, Египет, Тунис, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Доминикана, Мексика, Вьетнам. В то же время, такие многообещающие направления, как Таиланд и Сейшелы, и ряд других, открытых для россиян, но нишевых, столкнутся, скорее всего, со снижением спроса.

Москва, Зоя Осколкова

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