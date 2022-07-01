Рейсы из Екатеринбурга в Египет появились в расписании Кольцово

Рейсы авиакомпании iFly из Екатеринбурга в Хургаду появились в расписании Кольцово. Чартеры в Египет полетят с 23 июля с частотой раз в 9/10 дней. Цены на туры с момента начала продаж уже выросли: отдых на двоих обойдется минимум в 170 тысяч рублей.

Как ранее писал «Новый День», продажи туров в Египет на прямых чартерах из Екатеринбурга открыл туроператор Tez Tour в середине июня. Но на тот момент рейсов еще не было в расписании Кольцово, что вызывало некоторые опасения у туристов, поскольку некоторые заявленные полетные программы из Москвы состоялись не в полном объеме: часть самолетов в Египет так и не улетели.

Сегодня пресс-служба аэропорта Кольцово сообщает, что с 23 июля все-таки запланированы вылеты в Хургаду на бортах iFly (партнер Tez Tour).

«Чартерные рейсы в Египет будут выполняться раз в 9-10 дней на комфортабельных

лайнерах Airbus A330 вместимостью 378 кресел. Продажа турпакетов уже открыта, все предложения доступны, – сообщили в пресс-службе. – Напомним, авиасообщение с Египтом было приостановлено в марте 2022 года. В январе и феврале текущего года Хургада и Шарм Эль Шейх стали самыми популярными зарубежными направлениями в Кольцово, на рейсах на курорты Красного моря было обслужено более 47 тысяч пассажиров».

При этом стоимость туров в Египет на базе первых рейсов уже возросла. Если в середине июня 10-дневный отдых на двоих в отеле 4* стоил от 120 тысяч, сейчас путевки на те же даты – от 170 тысяч рублей (по информации из системы бронирования туроператора).

В целом у туристов из Екатеринбурга сейчас не очень большой выбор пляжных зарубежных направлений. На прямых рейсах можно улететь в турецкую Анталью, в Даламан (Эгейское море, Мармарис). Один из туроператоров предлагает пакетные туры в ОАЭ на регулярных рейсах FlyDubai, и, кстати, мест нет на все ближайшие даты. Также можно улететь на Каспийское море и отдохнуть в пятизвездочном отеле города Актау в Казахстане. Но цены – от 170 тысяч рублей на двоих за 7-дневный отдых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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