Куда мы летали из Кольцово год назад и куда летаем сегодня: обзор рейсов 2019 и 2020

Год назад Кольцово в сутки принимал и отправлял более 80 самолетов, сейчас – 30. «Новый День» решил посмотреть, куда уральцы летали в июне 2019 года, и сравнить с текущим онлайн-табло аэропорта.

2 июня 2019 года аэропорт Кольцово принял и отправил в общей сложности 84 самолета. Более 10 рейсов в сутки вылетали в июне в Турцию, примерно столько же – на курорты Краснодарского края. В списке международных направлений были Греция, Грузия, Чехия, Тунис, Эмираты, Вьетнам, Таиланд, Китай, Кипр, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

2 июня 2020 года количество самолетовылетов составило всего 30. Из Екатеринбурга отправлялись самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск и прочие российские города. В Кольцово прибыли борта из столиц, Сочи, Краснодара, Минеральных Вод и так далее.

Тем не менее, небольшое оживление в аэропорту Екатеринбурга уже наметилось. Еще в апреле Кольцово обслуживал не более 20 пассажирских рейсов в сутки. И по фотографиям больше напоминал аэропорт из фильма про лангольеров.

С тех пор авиакомпании заявили о полетных программах в Сочи, Анапу, Минеральные Воды и в другие города. Со второй половины июня должны стартовать чартерные рейсы в Калининград.

Добавим, что в сезонном расписании на сайте Кольцово указаны вылеты в Рим и Париж в июле, а также – рейсы в Турцию и на Кипр во второй половине июня. Но, как пояснили эксперты в авиаотрасли, авиакомпании таким образом просто «бронируют» за собой удобные временные слоты, чтобы в том случае, если перелеты действительно разрешат, рейсы осуществлялись в удобное для них время.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 03.06.20

Родители убитого во время спецоперации екатеринбуржца еще не решили, будут ли подавать в суд на Росгварию. / В России зарегистрировали новое лекарство от Covid-19 – и это не «Триазавирин». Что с ними обоими не так?. / Лжесоцработники украли у стариков 500 тысяч под предлогом доставки продуктов (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»